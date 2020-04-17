عاجل.. عبور 115 عالقا مصريا قادما من السودان عبر ميناء قسطل

الجمعة 17 أبريل 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 شهد معبر قسطل البري الحدودي مع دولة السودان، اليوم الجمعة، عبور 115 مصريا من العالقين في دولة السودان، منهم 55 طالبا وطالبة.

وكانت سلطات ال معبر قد أنهت جميع الإجراءات الخاصة بعبور المصريين من الجانب السوداني إلى مصر، بعد إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية الخاصة بالحجر الصحى في الميناء، حيث جاءت جميع نتائجهم سلبية. ووفرت إدارة الميناء الحدودي البري، سيارات لنقلهم إلى مدينة أبوسمبل للسفر بعدها إلى محافظات هم.

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