عاجل| ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بالسودان.. والعدد الإجمالي مفاجأة

الجمعة 17 أبريل 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت السلطات السودانية، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

Advertisements وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في السودان إلى 35 حالة. وأكدت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، وجود حالة وفاة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى ٦ وفيات. وقالت وزارة الصحة ولاية الخرطوم في تصريح لوكالة أنباء "سونا" إن المتوفى عمره 65 عاما من ولاية الخرطوم محلية شرق النيل.

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