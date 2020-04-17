اعتقال الشعب السوداني كافة..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد أن فشلت حكومة قحت في محاربة الفساد وحل الضائقة الاقتصادية في البلاد وعجزت عن تخفيض قيمة الدولار الذي ظل يرفرف في الأعالي تراكا الجنيه السوداني في الحضيض مخلفا بذلك ارتفاع كبير في اسعار المواد الضرورية والأغذية الحياتية لجأت قحت إلى اعتقال الشعب السوداني باجمعه حتى لا تخرج عليها الكنداكات وأمهات الشهداء وأخوات نسيبة في مظاهرات عارمة تعجز شوارع الخرطوم عن تحملها وتضيق بها وسعا وذلك بفرضها الحظر الشامل ولمدة ثلاثة أسابيع قابلة للزيادة في حادثة لم يسبق لها مثيل في تاريخ السودان الممتد، بالله ماذا فعل المواطن وأقترف من الذنوب حتى تتسلط عليه حكومة كهذه ؛ حكومة رعنا هوجا فاقدة لكل مقومات الحكومات وصدق من قال في قيادتها أنهم سنة أولى سياسة .

لماذا الحظر الشامل؟ ألم تكن هناك حلول وسطية تخرج البلاد من جائحة كورونا التي أدخلتها قحت بنفسها بمشاركة الامارات إلى البلاد في كسب سياسي رخيص ؟ قحت التي ظلت تمارس الدكتاتورية في حكومة انتقالية الهدف منها اخارج البلاد إلى بر الأمان والعبور بها إلى انتخابات نزيهة وشفافة، بدل ان تعمل قحت على تحقيق هذا الهدف السامي والنبيل قامت بالزج بكوادرها وتمكينهم من مفاصل الدولة حتى بلغ بها الحال ان يتولى أحد كوادرها تقلد أكثر من خمس وظائف وكأن حواء السودان قد أصبحت عقيم ولم تنجب الا إياه.

السؤال المهم هنا ماذا وفرت قحت للشعب والمواطن من خدمات حتى تفرض عليه الحظر الشامل؟ هل وفرت له الأدوية الضرورية والحياتية وجعلتها في متناول يديه؟ هل وفرت له المواد الغذائية وجعلتها بأقل الأسعار وفي متناول الأيدي ايضا؟ هل أخرجت للفقراء وعمال رزق اليوم باليوم من ميزانيتها ما يؤمن لهم قوتهم ومعيشتهم طيلة أيام الحظر؟ وإذا لم يكن كذلك فهذا يعني أن السودان قد أصبح سجن كبير بل اكبر سجن في التاريخ وعلى مر العصور.

نسأل الله العلي الغدير ان يخرج بلادنا وأهلها من شر ما يحاك بهم.