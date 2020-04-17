حقيقة اعتقال المدير العام للشرطة الفريق بشاير…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف مصدر شرطي رفيع، ما تردد بشأن إقالة المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقي) عادل محمد أحمد بشاير، بأنها محض شائعات “مغرضة”، هدفها خلق نوع البلبلة.

وأكد المصدر الرفيع لـ(باج نيوز)، أنه لم يصدر أي قرار بإقالة مدير الشرطة عادل بشاير، وما تردد عبارة عن شائعات هدفها زعزعة الاستقرار.

وحذر مطلقي الشائعات بأن الشرطة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم. ودعا من ينشرون الشائعات عبر وسائل التواصل لتوخي الدقة في ما ينشرون من أنباء. المادة السابقة تحريك بلاغات ضد جعفر عبد الحكم وانس عمر…. المقالة القادمة اعتقال الشعب السوداني كافة..

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