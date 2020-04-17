تفاصيل جديدة في قضية اعتقال عدد من الثوار شاركوا في احتفالات ذكرى ابريل….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد عدد من القانونيين استمرار اعتقال 5 من الثوار من جملة 24 ثائر شاركوا في موكب الاحتفال بذكرى 6 أبريل على الرغم من توجيهات النائب العام باطلاق سراحهم عقب تقديم تجمع المحامين مذكرة تطالب باطلاق سراحهم، وذكرت مصادر مطلعة لـ(الجريدة) أن الثوار الخمسة تم فتح بلاغات كيدية ضدهم منها نهب واتلاف جنائي وتسبيب الجراح العمد للشاكي هو قسم الشرطة.وأردفت بعض منهم مصدق (ليهم) ضمانات ولكن القسم رفض اطلاق سراحهم بينما رفض ضمانات آخرين. المادة السابقة الشروع في انقلاب !!.. بقلم حسن وراق المقالة القادمة تحريك بلاغات ضد جعفر عبد الحكم وانس عمر….

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