الشروع في انقلاب !!.. بقلم حسن وراق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ أصبحت العاصمة يوم أمس الخميس على شوارع مترسة و مغلقة خاصة تلك المؤدية للقيادة العامة على خلفية عزم الكيزان الاعتصام في القيادة العامة مستصحبين معهم كل شعارات الثورة المدبلجة ما يكشف خواءهم و عدم قدرتهم على صياغة شعاراتهم الامر الذي أحبط جموعهم التي تفرغت دون أن تتعرض لهم قوات الشرطة باقرار حالة الطوارئ و منع التجمعات . بإمكان قوى الثورة تسيير مواكبهم و لكن الالتزام بحالة الكرونة رغم عدم التزام الشرطة .

اللواء أنس في فتيل !!

@ اللواء أمن أنس عبدالله الوالي السابق حرص قبل يومين أن يبث لايف على وسائل التواصل يريد أن يقول من خلاله إنهم هنا و على استعداد للإطاحة بنظام حمدوك على الرغم من أنه أخفى نفسه منعا للاعتقال وهي محاولة فاشلة منهم لاثبات الذات علماً بأن تنظيمه (الحركة الاسلامية) في الجامعات كانت تتحاشى بأن يظهر خطيباً في التجمعات ولأنه ضعيف في ملكاته و غير موضوعي يسهل احباطه لذلك لجأ إلى هذا اللايف من غرفة تحت الأرض و لم يحقق اللايف أي مكسب بل وجد الانتقادات من جماعته .

لن تهدأ الاحوال و قوش في الجوار !!

@ ليس صدفة أن يتم تسليط الاضواء على الفريق أمن صلاح قوش باعتباره منقذ الانقاذ للعودة إلى الحكم و قد ظل من منفاه الاختيار في القاهرة يتحرك بحرية و بعلم نظام السيء و كل الجهود تبذل الآن بخلق سيسى آخر و قد تمكن قوش من لقاء عدد من القيادات في الجيش و الدعم السريع وهنالك تحرك جديد من الامارات التي انضمت لحلف مصر و كل ما تشهده العاصمة من احداث لا تخرج من بذل العديد من المحاولات لإحداث انقلاب طال الزمن ام قصر . طالما ظل قوش يرابط في حدودنا الشمالية .

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خلي الترس صاحي !!

@ القوى المعارضة لم تصدق بابعاد لجان المقاومة والتغيير بالإنشغال بعيدا عن حماية الثورة و قيامهم بالانشغال بعمليات توزيع الرغيف و الغاز و الوقود و خلق الاشكاللات بين مكونات الثورة مثل افتعال المشاكل بين لجان المقاومة وقحت كما هو الحال في الحصاحيصا وبقية المناطق حتى يخلوا لهم الجو بالانقضاض على التورة . لابد من اعادة ترتيب الصفوف و خلى الترس صاحي و رصد اعداء الثورة مع ضرورة اظهار القوة من باب و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة .

تفكيك امبراطورية أيلا !!

@ ما تزال امبراطوية صاحب الدكتوراه الفخرية محمد طاهر ايلا تمارس في صلاحياته رغم هروبه الى جمهورية مصر العربية و لم يتم تفكيك امبراطوريته القائمة على مملكة ضخمة من الاموال و الشركات التي ما تزال المالية تستقطع لها من المال العام . والى الولاية الحنان ما يزال يصر على ابقاء قرار ايلا بتوحيد الخزينة على الرغم من ان المحليات تشهد ازمات كثيرة و المال يترادم في رئاسة الولاية ، فككوا امبراطورية ايلا فورا.

إسترااااااااحة !

@ @ ظلت زوجته مندهشة في النشاط الذي هبط عليه فجأة في اداء واجباته المنزلية والاهتمام بالزراعة وغيرها قائلة له : إنت يا راجل بتبلع منشطات ؟ رد عليها قائلا أفرض ببلع منشطات إنتي الفيفا !!