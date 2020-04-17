فكر بغيرك.. بقلم ناهد قرناص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صور عبر الأقمار الصناعية اظهرت سماء الصين صافية جدا بالمقارنة بصور التقطت قبل اجتياح وباء كورونا للصين تظهر فيها الاجواء رمادية نظرا لتلوثها بالابخرة ودخان عوادم السيارات .. ..وكالة ناسا تقر بتراجع ثقب الاوزون نتيجة قلة انبعاث الغازات الضارة الصادرة من كوكب الأرض ..صور لمياه مدينة فينيسيا وقد صارت زرقاء بعد ان قلت حركة المراكب وقل ضجيج محركاتها وتراجع معدل القاء المخلفات فيها ..فرجع اليها صفاءها الذي افتقدته قبل عقود خلت ..صور الشوارع التي اصطفت على جانبيها الاشجار الخضراء ..والازهار التي زينت افرعها ..الحيوانات التي تقافزت فرحة وهي تسير مطمئنة بعد ان امنت من غدر الصياد الذي شغلته الكورونا عنها ..كل هذه الصور هل تقودنا الى نتيجة مهمة ..ان فايروس كورونا كان رسالة ظاهرها العذاب وباطنها الرحمة للارض ..رسالة للانسان لكي يتخلى عن انانيته ويفكر في غيره من شركاء الحياة في الكوكب ؟ …رسالة للانسان لكي يقف قليلا ويتخلى عن الهلع والجشع والجري الحثيث خلف الدنيا !!..فكر ..باولئك الذين لم يخطروا على بالك يوما ما ..الذين كنا نمر بهم ولا نلقي عليهم نظرة ..الذين تضرهم تصرفاتنا ولا يشتكون ..الذين يتلقون الضربة تلو الأخرى ولا يتأوهون ..فكر بهم ..فكر بغيرك ..لن استطرد طويلا في هذه الاستراحة فقط اترككم مع كلمات محمود درويش

فكر بغيرك

وانت تعد فطورك ..فكر بغيرك

لا تنس قوت الحمام

وانت تخوض حروبك ..فكر بغيرك

لا تنس من يطلبون السلام

وانت تسدد فاتورة الماء ..فكر بغيرك

من يرضعون الغمام

وانت تعود الى البيت ..بيتك ..فكر بغيرك

لا تنس شعب الخيام

وانت تنام وتحصي الكواكب ..فكر بغيرك

ثمة من لم يجد حيزا للمنام

وانت تحرر نفسك بالاستعارات .فكر بغيرك

من فقدوا حقهم في الكلام

وانت تفكر بالاخرين البعيدين ..فكر بنفسك

قل يا ليتني كنت شمعة في الظلام