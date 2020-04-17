إعفاء مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس

التاريخ: 17-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك قراراً أمس بإعفاء شريف محمد شريف، من وظيفة مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.

وبحسب صحيفة الجريدة، وجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء (الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس) المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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