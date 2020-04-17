استمرار توزيع الغاز بالخرطوم في الساحات العامة بالأحياء أيام الحظر

وجه وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة و التعدين الدكتور حامد سليمان، امس باستمرار حملة توزيع الغاز في الساحات العامة و الاحياء يومياً وخلال أيام الحظر الشامل منذ السادسة صباحاً و حتى الثانية عشر ظهراً.

وبحسب صحيفة الجريدة، جاء توجيه الوكيل عقب إعلان وزارة الطاقة والتعدين أمس عن بدأ حملة توزيع غاز الطبخ لسد احتياج الطلب من الغار، وشدد الوكيل عن ضرورة استمرار الحملة يومياً، بسعر “180” جنيهاً للاسطوانة.

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وأوضح أن الحملة تهدف إلى تغطية احتياج الغاز عبر البيع المباشر في الميادين بولاية الخرطوم ، و حددت الوزارة مناديب التوزيع للوقوف والإشراف على برنامج خطة التوزيع.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)