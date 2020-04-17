مصدر شرطي: شائعات إقالة “بشاير” هدفها خلق البلبلة

التاريخ: 17-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة وصف مصدر شرطي رفيع، ما تردد بشأن إقالة المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة (حقوقي) عادل محمد أحمد بشاير، بأنها محض شائعات “مغرضة”، هدفها خلق نوع البلبلة. Advertisements وبحسب صحيقة الجريدة، أنه لم يصدر أي قرار بإقالة مدير الشرطة عادل بشاير، وما تردد عبارة عن شائعات هدفها زعزعة الاستقرار.

وحذر مطلقي الشائعات بأن الشرطة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم. ودعا من ينشرون الشائعات عبر وسائل التواصل لتوخي الدقة في ما ينشرون من أنباء. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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