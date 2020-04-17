قانونيون ينتقدون استمرار اعتقال 5 ثوار شاركوا في موكب الاحتفال بذكرى أبريل

انتقد عدد من القانونيين استمرار اعتقال 5 من الثوار من جملة 24 ثائر شاركوا في موكب الاحتفال بذكرى 6 أبريل على الرغم من توجيهات النائب العام باطلاق سراحهم عقب تقديم تجمع المحامين مذكرة تطالب باطلاق سراحهم، وذكرت مصادر مطلعة لـ(الجريدة) أن الثوار الخمسة تم فتح بلاغات كيدية ضدهم منها

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نهب واتلاف جنائي وتسبيب الجراح العمد للشاكي هو قسم الشرطة.وأردفت بعض منهم مصدق (ليهم) ضمانات ولكن القسم رفض اطلاق سراحهم بينما رفض ضمانات آخرين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)