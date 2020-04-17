القراي :لن أترك من اتهموني بالزندقة ونشروا وصفة لكيفية اغتيالي

أعلن مدير المركز القومي للمناهج د.عمر القراي عزمه فتح بلاغات في مواجهة الذين اتهموه بالزور، وقال في تصريحات لـ(سونا) أمس : هناك عدد من رواد التواصل الاجتماعي نشروا وصف لكيفية اغتيالي وآخرين اتهموني ( بالردة والزندقة )، وأردف كلها اتهامات تمثل تهماً جنائية و لن أترك هذا الأمر ، ونوه إلى حصر شخصين من المهددين حتى الوقت الراهن ، ويجري البحث عن كل من أسهم في نشر تلك الاتهامات .

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واتهم القراي من وصفهم بالمهوسيين دينياً من اتباع النظام البائد بقيادة حرب غير نزيهة وأمينة ضده يقودها الإخوان المسلمون ونشطاء من النظام السابق ، ونوه إلى أنهم اصحاب مصلحة في نقد كل جهد تقوم به الحكومة الحالية ، ولفت إلى أنهم يستعملون في ذلك سلاح الدين لأن الشعب السوداني عاطفي دينيناً، واعتبر أن هولاء يمثلون اعداء النجاح.

ونوه إلى وجود متورطين آخرين ساهموا في تلك الحرب من الوهابيين ، وأضاف هؤلاء متطرفون واقرب للعنف وكلهم ساهموا في قيادة هذه الحملة وهم أبعد عن ممارسة النقد بداخلهم ، وذكر قتلوا من ينتمون لهم خلال حكمهم وقاموا (بالتزوج من نسائهم ) و أنا لا أستبعد اسلوبهم في التهديد بالقتل ، وزاد : خلافاتي مع الاخوان قديمة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)