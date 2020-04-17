منظمة : “أسر شهداء ديسمبر” تنضم إلى ركب المطالبين بإقالة وزير

انضمت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر إلى ركب الموقعين على المذكرة التي تطالب بإصلاح وزارة المالية وإقالة الدكتور إبراهيم البدوي منها، لترتفع بذلك عدد الجهات الموقعة إلى ما يقارب الثلاثين، وفِي مقدمتها لجان المقاومة في وزارت المالية والزراعة والثروة الحيوانية وديوان الضرائب وديوان المراجع العام والسكة

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حديد ولجان المقاومة في مدينة عطبرة واللجنة التسييرية ديوان الحسابات القومي وجهات أخرى عديدة من قوى الثورة، وبحسب صحيفة اليوم التالي، حوت المذكرة رصداً لإخفاقات البدوي في الوزارة، واتهمته بتخطي الضوابط المتبعة في الشراء والتعاقد، سيما في ملف شركة الفاخر، وبتعيين المحاسيب بلا مؤهلات، وباتباع السياسات الإنقاذية الرامية إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية، قبل دراسة الأمر في المؤتمر الاقتصادي، وباتباع سياسات فاشلة تسببت في رفع

معدل التضخم وزيادة الغلاء ومضاعفة معاناة المواطنين، وتم رفع المذكرة إلى د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، وتسلمها اثنان من طاقم مكتبه، وهما علي بخيت وحاتم قطان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)