فيفا يشيد بالضبط المالي لاتحاد الكرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أبدى الدكتور أمين حلمي المدير المالي للاتحاد السوداني لكرة القدم سعادته بالاشادة التي تلقاها من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيما يلي الضبط المالي ببرامج التطوير وتكملة الإجراءات على وجه السرعة المطلوبة، وكانت مسئول برامج التطوير قد بعث برسالة إلى الاتحاد السوداني يشيد فيها بالجهود المبذولة في ملف أموال التطوير بالاتحاد، وقد جاء نص الرسالة الموجهة إلى الدكتور حلمي على النحو التالي:

Dear Dr. Amin Helmi Hassan Elshafai

*

Thanks a lot for sending the files, that’s all good.

*

We are doing well here, thanks a lot for asking, I hope it’s the same for all of you!

*

Overall your reporting is very well done. I’m just obliged to make one remark regarding the received payments.

Instead of declaring them all in Form 3.1, Operational costs, you should have split them amongst the categories, like you did perfectly with the expenses. So i.e. the 725k travel into Form 3.2 and the 270k into form 3.3.

*

As all the rest is fine I won’t ask you to correct it we exceptionally are fine. Your file for this year is complete

Please just follow this for next year this would be great!

*

I remain available for any question you might have

*

Thanks again for sending us the reporting!

*

Take care of you

*

Kind regards

Leo