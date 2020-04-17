د. شداد: “الفيفا” لا علاقة لها بإيقاف واستمرار الدوري الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، كمال شداد، عن أنّ مصير الدوري الممتاز هو مسألة تخص اتحاده وحده وهو الذي سيقرّر فيها بالاستمرار أو الإلغاء.

وقال شداد في تصريحاتٍ لصحيفة الجوهرة الرياضية الصادرة امس ”الخميس”،ردًا على استفسارات حول خطاب الفيفا الأخير، وحقيقة ما يثار في الوسائط عن توجيهات فيفا بإلغاء الدوريات حول العالم بسبب جانحة كورونا.

وأوضح أنّ مسألة الدوريات وإلغائها أو استمرارها هو شأن داخلي، ولا تتدّخل الفيفا في مثل هذه المسائل أبدًا.

وأضف” فيفا يترك التقييم للاتحادات المحلية لاتخاذ القرار المناسب وفق رؤيتها الخاصة المبنية على المعلومات المتوفّرة والأوضاع العامة.

وأكمل” فيفا لا دخل لها باستمرار أو إيقاف النشاط”.

وقال كمال شداد إنّ مسألة عودة الدوري الممتاز مرهونة بالظروف الحالية، وسنتخذّ القرار بعد إعلان رفع الحظر، وعودة الحياة إلى طبيعتها.