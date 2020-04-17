تجار (رزق اليوم باليوم )أكثر تضررا من الحظر الكامل

الخليج 365 :

أكد بعض تجار السلع الاستهلاكية لـ(السوداني) الأثر السالب للحظر الشامل على السوق وتوقعوا حدوث ركود كبير ، مشيرين إلى أن المشكلة تكمن في تجار رزق اليوم باليوم.

وأشار رئيس الغرفة التجارية السابق حسن عيسى إلى أن المشكلة لن تظهر في الوقت الراهن وإنما في منتصف رمضان لتوقعات بنفاد السيولة لدى المواطنين، موضحا بأن المشكلة الأكبر لأصحاب “رزق اليوم باليوم ” ، وقال إن السلع الضرورية حالياً متوفرة بالأسواق.

وقال تاجر السلع بسوق بحري محمد إدريس لـ(السوداني) أمس، إن الأسوق خلال اليومين الماضيين شهدت انتعاشاً غير مسبوق في الحركة التجارية وارتفاعا في الأسعار، موضحاً تخوف معظم المواطنين من حدوث ندرة في أصناف السلع بعد إعلان الحظر.

وأشار التاجر بسوق أم درمان حسن أحمد إلى أن السوق شهد في اليومين الماضيين اندفاعا بقوة لشراء السلع الضرورية ، مبينا ان سعر جوال السكر عبوة (50) كيلو بسعر (3,500) جنيه وزيت الطيب عبوة (4) وربع لتر بسعر (650) جنيها، مشيرا لعدم استجابة معظم التجار للقرار لأنهم يعملون برزق اليوم .

وقال تاجر سلع ببحري محمد الجاك ان كافة اسعار السلع مرتفعة بصورة يومية، مشيرا لانتعاش الحركة التجارية بالاسواق، مبينا ان سعر كيلو العدس قفز لـ(150) جنيها بدلاعن (100) جنيه اما شاي الغزالتين عبوة (450) جراما (200-300) جنيه ، مضيفا بان وضع السوق غير واضح حاليا خاصة في شراء السلع الرمضانية مقارنة بالمواسم السابقة ، وقال إن سعر لبن كابو عبوة (1000) جرام بلغ (1,500) جنيه اما سعر العدس قفز لنحو(150) جنيها فيما بلغ سعرباكت سيقا وزن (10) كيلو (850) جنيها وزادنا(800) جنيه .