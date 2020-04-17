خبير إقتصادي يرهن حل الضائقة المعيشية بمحاربة المضاربين في العملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال د. عماد جامع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية أنه لا يمكن حل الضائقة المعيشية إلا بمحاربة المضاربين في العملة ومهربي الذهب والسلع، مشيرا الى تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو امس الأول عقب ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بقاعة الصداقة والتي شدد فيها على ضرورة وقف تهريب السلع الأساسية وملاحقة تجار العملة مؤكدا ان الأمن السلعي ضرورة مهمة للمواطنين ولا بد من حمايته.
ودعا الخبير الاقتصادي الى ضرورة محاربة السوق السوداء وعدم المضاربة في السلع الضرورية مبيناً أن كثيرا من المواطنين يعولون على نجاح دقلو في معالجة الأزمة الاقتصادية من خلال رئاسته للجنة الطوارئ الاقتصادية.
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