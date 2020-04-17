جماهير المريخ ترفض مغادرة الساحر وتوجه رساله لـ (سوداكال)

الخليج 365 :
رفضت جماهير المريخ بشكل قاطع مغادرة نجم الوسط المميز محمد حامد التش، وشغل اللاعب الرأي العام مؤخرا رغم توقف النشاط بعد أن تكرر حديث مرشح رئاسة الهلال محمد عثمان الكوارتي برغبته في التعاقد مع التش ورصد مبلغ مادي كبير، وتداولت جماهير المريخ الحديث عن التش،وحرصت على التواصل معه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ورصدت( سودانا فوق ) تحديات لجماهير المريخ بأنها قادرة على إبقاء نجمها الشاب حتى ولو عبر قيادة حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع مبلغ إعادة قيده، لتمام عملها بعدم قدرة المجلس على التجديد للاعب.وفي الاتجاه أسر التش لمقربين منه أنه لا يرغب في مغادرة الأحمر وحال لم يوفق في الاحتراف فإن المريخ سيكون له الأولوية في التجديد معه لفترة قادمة.
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