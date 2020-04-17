وقفة مع افادات للاستاذ ساطع الحاج

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

افادات هامة صدرت عن القيادى بالحزب الناصرى وايضا بالحرية والتغيير الأستاذ ساطع الحاج فى حديثه لمراسل قناة العالم بالخرطوم الأستاذ طارق ابوشورة .

هذه الافادات تناولت بعض القضايا الهامة على الساحة المحلية والاقليمية ، وسنتوقف مع بعض افاداته ،ونكتب من الذاكرة لذا فان كلمات الأستاذ ساطع تأتى بالمعنى وليس نص ما قال ، وهذا ما لزم التنويه له.

تحدث الرجل عن الوضع الاقتصادى واقر بالصعوبات التى تواجه الناس لافتا الى ان الحكومة الحالية ورثت وضعا خربا وحرائق

مشتعلة فى كل مكان ، وإن النظام البائد تعمد تدمير كل شيئ ، لذا فان الحكومة الحالية وجدت نفسها اولا فى مرحلة اطفاء الحرائق وانهاء التشوهات لتتمكن من إعادة البناء منبها الى ان الحكومات الراسخة الان والدول المتقدمة احتاجت فى بداية امرها الى وقت طويل حتى تنجح ، واشار الى ان المطالبة بمعالجة تعثر الاقتصاد فى ست أشهر هى عمر الفترة الانتقالية الان يشكل حيفا وعدم انصاف مطالبا بالحكم على الوضع بعد مضى عشرين شهرا على الاقل من اضطلاع الحكومة بمهامها.

وتطرق الأستاذ ساطع الى ملفات الفساد فى النظام السابق والمطالبة بمحاكمة المفسدين موضحا ان التحريات اكتملت أو شارفت على النهاية فى عدد كبير من الملفات وإن لجان التحقيق قد استمعت الى مئات الشهود وراجعت آلاف الوثائق والمستندات ، وإن بلاغات عديدة الان جاهزة وسوف يتم تقديمها الى المحاكم قريبا ، وقال الأستاذ ساطع بصفتى عضو اللجنة القانونية للحرية والتغيير اؤكد انه قد تم الحجز على كل ممتلكات واموال الرموز المتهمين بالفساد مبينا ان المدة ليست طويلة وليس هناك تباطؤ فى تقديم المتهمين للمحاكمة ولم ينف ان هناك عراقيل كبرى تواجه عمل لجان التحقيق وتقف حجر عثرة أمام اكمال الملفات لتقديم المتهمين للمحاكمة وتتمثل أهم هذه العراقيل فى اخفاء المستندات وممارسة جهات ما تخويفا على بعض الشهود لمنعهم من الادلاء بافاداتهم ولكنه اكد ان العدالة سوف تنتصر فى النهاية .

وبين الأستاذ ساطع ان التحدى الذى امامهم هو بناء دولة القانون لذا لن يتم فصل الناس بالظنة والتهمة كما كان يفعل النظام السابق وانما هى دولة المؤسسات والحقوق واحترام القانون ، واكد بشكل قاطع ان المؤتمر الوطنى ككيان لم يعد موجودا وإن الافراد الذين يتحدثون الان لايعدون تمثيل انفسهم ذاكرا منهم الدكتور غندور والاستاذ انس عمر موضحا انهم لن يمنعوا من الكلام وليقولوا مايشاؤون لكنهم لن يستطيعوا مغادرة محطة الحديث هذه ولم يستبعد إمكانية اعتقالهما فى أى لحظة .

هذه كانت وقفة مع بعض افادات الأستاذ ساطع الحاج وباذن الله سنورد غدا حديثه عن ملفى التطبيع وحرب اليمن ونعلق عليه .