خلافات الحظر الكامل تطيح بوالي الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لم يمر يوم على اعتراض والى ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عبدون على ايقاف صلوات الجمعة والجماعة والتجمعات الدينية بالكنائس حتى تمت الاطاحة به من منصبه كوال لاهم ولاية فى السودان .

الفريق الركن أحمد عبدون باعتباره رئيس اللجنة الامنية العليا فى ولاية الخرطوم كان قد عقب على قرار السيد وزير الشؤون الدينية والاوقاف القاضى بتعطيل صلوات الجمعة والجماعة والتجمعات الدينية بالكنائس فى فترة الحظر الشامل التى تبدأ غدا السبت ، وقال السيد الوالى ان الصلاة لن يتم ايقافها وانما تخضع المسألة للتقييم الذى تجريه اللجنة الفنية العليا التى ستجتمع بعد ثلاثة أيام من تطبيق الحظر لترى فى الامر ، وسريعا ما صدر تأييد من السيد رئيس الوزراء للسيد وزير الشؤون الدينية والاوقاف ، واكد الدكتور حمدوك ان القرار اقتضته المصلحة العليا للبلد وسعيا لتحقيق الامن والامان لمواطنى السودان متمنيا ان يلتزم الجميع بقرارات اللجنة الفنيةالعليا لمجابهة انتشار وباء كورونا باعتبارها الجهة المناط بها تقييم الحالات واصدار القرارات .

وكنا قد كتبنا امس على هذه المساحة ان الامر لايحتمل المماحكة ولاتعارض القرارات وتضاربها باعتبار ان اى جهة لها رؤية معينة عليها ان تخاطب بها اللجنة المختصة وتعرضها عليها وتترك لها وحدها حق اصدار القرارات لأن أى طريقة غير هذه سوف تعود بالتاثير السالب على الجميع .

ويبدو ان السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لم يقف عند حد تأييد وزير الشؤون الدينية والاوقاف فقط ومناصرة قراره وانما ارادها رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه الاعتراض على قرارات اللجنة الفنية أو حتى تحدثه نفسه بذلك فانه سيكون قد عرض نفسه للاطاحة به وانهاء تكليفه مهما كبرت وظيفته وعلا شأنه ، وقد كان الفريق الركن أحمد عبدون اول ضحايا تعارض قرارات المسؤولين اذ تم الاعلان عن الاطاحة به عن منصبه كوال لولاية الخرطوم دون ان يذكر القرار الاسباب الداعية لذلك ، وادناه قرار السيد رئيس الوزراء القاضى باقالة السيد الوالى :

إعفاءالفريق ركن/أحمد عبدون حماد محمد من منصب والي الخرطوم

أصدر رئيس مجلس الوزراء د/عبدالله حمدوك قرارا اليوم بإعفاءالفريق ركن/أحمد عبدون حماد محمد من منصب والي الخرطوم وتكليف السيد وزير ديوان الحكم الإتحادي بتسيير مهام والي ولاية الخرطوم لحين تعيين والي جديد للولاية

ووجه القرار وزاراتي شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والجهات المعنية الأخري بإتخاذ اجراءت تنفيذ القرار.