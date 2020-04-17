تعرّف عليها.. رسالة من أحمد وحسين الصادق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : جدد الفنانان أحمد الصادق وحسين الصادق المناشدة للمواطنين بالبقاء في البيوت وقاية من فيروس كورونا، وكتب أحمد على صفحته بفيسبوك: (خليكم في البيت، الوضع بقى خطيرجداً، نسأل الله السلامة، وربنا يحفظ العباد والبلاد، وربنا يرحم كل وفيات هذا المرض اللعين). وكتب حسين: (نسأل الله أن يبعد عنا وعنكم البلاء والوباء).يذكر أن أحمد الصادق وحسين الصادق كانا من أوائل الداعمين لحملة (خليك بالبيت).

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