وزارة الصناعة تسلم ولاية الجزيرة (15) ألف جوال سكر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تسلمت ولاية الجزيرة 10 آلاف جوال سكر زنة 50 كيلو، بجانب 5 آلاف أخرى كاحتياط لها. وقال والي الجزيرة المكلف اللواء ركن أحمد حنان إن وزارة الصناعة والتجارة صادقت على حصة الولاية كاملة لمقابلة احتياجات شهر رمضان. وكشف في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) عن التصديق للولاية بعشرة آلاف طن سكر (200 ألف جوال زنة 50 كيلو) من مصنع الجنيد وهي تمثل الاحتياج الحقيقي للولاية، إضافة للتصديق بحصة إضافية 5 آلاف طن سكر من مصنع النيل الأبيض.

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