شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد صاحب ملحمة بالسوق المركزي الخرطوم أبكر حمزة لـ(السوداني) امس استمرارارتفاع أسعاراللحوم بالخرطوم بسبب أزمة الوقود، مشيراً لارتفاع حركة الطلب خاصة على اللحم المفروم والصافية للاستعداد لموسم رمضان والحظر الشامل، واصفاً حجم العرض بالأفضل مقارنة بالسابق، مبيناً أن سعر الضان قفز لـ(550) جنيها بدلاعن (500-450) جنيها أما العجالي (350) جنيها والمفروم (400) جنيه.

وتوقع حدوث ركود حاد وتراجع في الأسعارخلال الفترة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إستمرار ارتفاع أسعار اللحوم بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.