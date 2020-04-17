إيران تؤكد الاقتراب من عتبة السيطرة على فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت إيران، على لسان وزير الصحة، أنها اقتربت من عتبة السيطرة على مرض “كوفيد 19” الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد.

قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، إن الأسلوب المعتمد في بلاده لإدارة أزمة المرض هو أسلوب علمي ومنطقي ومختص بإيران.

كما أكد الوزير الاقتراب من عتبة السيطرة على المرض في معظم محافظات البلاد، وذلك بحسب وكالة “إرنا” الإيرانية.

وقال نمكي، في تعليق له على تصريح لخبير اقتصادي في مجال فيروس كورونا، إن أسلوب مواجهة إيران لمرض كورونا مختص بها وهو أسلوب علمي ومطابق للمبادئ المنطقية لمكافحة الأمراض السارية.

كما أوضح أنه تمت إدارة الموجة الشديدة لمرض كورونا في البلاد، مؤكدا “قد اقتربنا من عتبة السيطرة على المرض في معظم محافظات البلاد”.

وأضاف “لقد قمنا في ظل جهود دؤوبة بصياغة مشروع التباعد الاجتماعي الذكي لنعمل، عبر الاستئناف التدريجي للأعمال الاقتصادية قليلة المخاطر مع الالتزام الدقيق للتعليمات الصحية، على خفض الضغوط على اقتصاد البلاد خاصة قطاع الانتاج”.

وتابع “جميع الدول ومنظمة الصحة العالمية لا جواب لها في الرد على السؤال التالي وهو أنه ماذا سيفعل بنا فيروس كورونا خلال الأشهر القادمة”.