شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفاد بيان لشرطة دولة في شرق أفريقيا، بأن عناصرها قتلوا العديد من منتهكي حظر التجوال في البلاد، في حادثة صادمة، لم تعلق عليها حكومتها بعد.
وبحسب الشرطة في كينيا، فإن 12 مدنيا قتلوا على يد عناصرها، بسبب انتهاكهم حظر التجوال المعلن في البلاد بسبب وباء فيروس “كورونا”.
وأكدت وفق بيان صادر عن هيئة مراقبة الشرطة الكينية، الخميس، أن 35 شخصا انتهكوا حظر التجول، في حين قتلت عناصر الأمن منهم 12 بحجة انتهاكهم للحظر
وكانت الحكومة في كينيا، أعلنت حظر تجول من الساعة 19:00 وحتى 05:00 في عموم البلاد، بهدف منع انتشار الفيروس.
وحتى مساء الخميس، سجلت كينيا 234 إصابة بالفيروس، ووفاة 11 شخصا.
عربي21
كانت هذه تفاصيل خبر دولة أفريقية تقتل مواطنيها منتهكي حظر التجوال المفروض بسبب “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.