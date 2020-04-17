دولة أفريقية تقتل مواطنيها منتهكي حظر التجوال المفروض بسبب “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد بيان لشرطة دولة في شرق أفريقيا، بأن عناصرها قتلوا العديد من منتهكي حظر التجوال في البلاد، في حادثة صادمة، لم تعلق عليها حكومتها بعد.

وبحسب الشرطة في كينيا، فإن 12 مدنيا قتلوا على يد عناصرها، بسبب انتهاكهم حظر التجوال المعلن في البلاد بسبب وباء فيروس “كورونا”.

وأكدت وفق بيان صادر عن هيئة مراقبة الشرطة الكينية، الخميس، أن 35 شخصا انتهكوا حظر التجول، في حين قتلت عناصر الأمن منهم 12 بحجة انتهاكهم للحظر

وكانت الحكومة في كينيا، أعلنت حظر تجول من الساعة 19:00 وحتى 05:00 في عموم البلاد، بهدف منع انتشار الفيروس.

وحتى مساء الخميس، سجلت كينيا 234 إصابة بالفيروس، ووفاة 11 شخصا.

عربي21