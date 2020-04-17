البلابل على شاشة أنغام في رمضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تقدم قناة انغام في رمضان برنامج (نور بيتنا) والذي سيقوم بالتوثيق لمسيرة البلابل الغنائية، هذا وشهدت حلقات البرنامج عددا من الضيوف المميزين ومنهم انس العاقب ويوسف الموصلي وغيرهم، اولئك الذين وثقوا لذكرياتهم وحكاياتهم مع البلابل.

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