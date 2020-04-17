الطاقة تؤكد إستمرار حملة توزيع الغاز في الساحات العامة والاحياء يومياً...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وجه وكيل قطاع النفط في وزارة الطاقة ، باستمرار حملة توزيع الغاز في الساحات العامة والاحياء يومياً ،وفي أيام الحظر الشامل منذ 6 صباحاً و حتى 12ظهراً.

و جاء توجيه السيد الوكيل عقب إعلان وزارة الطاقة امس عن بدأ حملة توزيع غاز الطبخ ليومي الخميس والجمعة، لسد احتياج الطلب من الغار.

وأكد الوكيل عن ضرورة استمرار الحملة يومياً، بسعر ١٨٠جنيه للاسطوانة.

و تهدف الحملة إلى تغطية احتياج الغاز عبر البيع المباشر في الميادين بولاية الخرطوم. و حددت الوزارة مناديب التوزيع للوقوف والإشراف على برنامج خطة التوزيع و عزمت على تكثيف الجهود للمضي قدماً في توفير خدمة الغاز.