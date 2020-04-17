مصادر تكشف عن اعلان أسماء الولاة المدنين الجدد في السودان خلال...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة المواكب الصادرة اليوم”الجمعة” عن أنّ قوى الحرية والتغيير سلّمت، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قائمة ترشيحات الولاة المدنيين.

وأفادت الصحيف وفق مصادرها أنّه من المتوقّع أنّ تتم تسمية أيمن خالد لولاية الخرطوم.

وقالت الصحيفة إنّ الحكومة، أخطرت الوساطة في جوبا والجبهة الثورية رسميًا، اعتزامها تكليف الولاة المدنيين.