شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت صحيفة المواكب الصادرة اليوم”الجمعة” عن أنّ قوى الحرية والتغيير سلّمت، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قائمة ترشيحات الولاة المدنيين.
وأفادت الصحيف وفق مصادرها أنّه من المتوقّع أنّ تتم تسمية أيمن خالد لولاية الخرطوم.
وقالت الصحيفة إنّ الحكومة، أخطرت الوساطة في جوبا والجبهة الثورية رسميًا، اعتزامها تكليف الولاة المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف عن اعلان أسماء الولاة المدنين الجدد في السودان خلال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.