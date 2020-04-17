والي الشمالية يبحث حصر وشراء محصول القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بحث والي الولاية الشمالية المكلف؛ اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري؛ بمكتبه اليوم؛ مع أعضاء اللجنة العليا لحصر وشراء محصول القمح المنتج هذا الموسم، عبر البنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي؛ حسب القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، بحث سير تنفيذ القرار.

وشدد الوالي على ضرورة تضافر وتعاون جميع الجهات وتفعيل الآليات من أجل حصر وشراء كل كميات القمح وتخزينه بمخازن البنك الزراعي، عبر فروعه المنتشرة بمحليات الولاية، ومن ثم تسليمه للمخزون الاستراتيجي.

وأكد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية؛ رئيس اللجنة؛ المهندس عماد محمد علي، أن اللجنة تبذل جهودا كبيرة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى أن اللجنة العليا أصدرت عددا من التوجيهات والضوابط لمنع خروج القمح من الولاية الشمالية؛ إلا بعد أخذ تصريح من اللجنة العليا، مناشدا المزارعين والمنتجين والمواطنين التعاون مع اللجنة والجهات المعنية لتسليم كل كميات القمح المنتجة هذا الموسم للمخزون الاستراتيجي.

من جانبه أكد مدير قطاع البنك الزراعي بالولاية الشمالية مقرر اللجنة العليا الأستاذ أبوزيد سالم هلال جاهزية البنك، ومن خلال فروعه المنتشرة بالمحليات لشراء أي كمية من القمح، مشيرا الى توفر السيولة الكافية لعمليات الشراء مع تجهيز مخازن لتخزين كل كميات القمح المنتجة بالولاية الشمالية.