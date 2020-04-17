الحكومة تكشف حقيقة إرجاع السلطات السعودية شحنة مواشي

الخليج 365 :

كشفت الحكومة الانتقالية، حقيقة الانباء المتداولة حول إرجاع السلطات السعودية باخرة تحمل شحنة من صادر الماشية السودانية.

وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية عادل فرح في تصريح لصحيفة “سودان تربيون” إن صادر الثروة الحيوانية إلى السعودية مستمر ولم ترجع السلطات اي باخرة من صادر الماشية”

وأوضح أن ما تم تصديره من الماشية إلى المملكة حتى الآن يشمل الباخرة الأولى بحمولة 5 الاف رأس كما تم شحن باخرتين وصلت الأولي اليوم الخميس إلى جده وتحمل 7671 رأس بينما تصل الثانية مساء الجمعة بحمولة 15 ألف رأس.

وقال فرح أن ما أثير حول إعادة السلطات السعودية للباخرة غير صحيح وأضاف ” حمولة الباخرة 5 الاف رأس وتدنت مناعتها إلى 16% بينما تطلب السلطات السعودية بأن تكون المناعة 30 % لقيولها”.

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وتابع “تم إنزال تلك الشحنة في أحد المحاجر بجدة واخضعت للمراقبة لفترة اسبوعين وتم السماح بعدها بدخولها للسوق السعودي”.

وأشار إلى أن اجراءات التطعيم لتلك الشحنة قبل أن يتم تصديرها كانت في محجر ام درمان وعندما تمت مقارنة نسبة المناعة للماشية التي تم تطعيمها في محجر ام درمان مع محجر الخوى كانت النسبة في الأخير 74 % مما يوضح أن هنالك خلل تنظيمي تم فى محجر ام درمان.

وتابع ” هذا دفع بالوكيل إلى نقل كافة الكادر العامل من الأطباء والفنيين البالغ عددهم 16 عدا 4 فقط إلى مركز تحسين الجلود في ام درمان منوها إلى أن من تم نقلهم ليس بينهم من حامل شهادة دكتوراه كما اثير.

وأكد الوكيل تحمله المسؤولية الكاملة في حال رجوع اي بواخر للماشية، وأردف ” أول ما سأقوم به حال حدوث ذلك إحالة كل من يتسبب بمن فيهم مدراء الإدارات إلى لجان للتحقيق َوسأكون اولهم “.