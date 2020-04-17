شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نعى مجلس الوزراء أمس فقيد دولة جنوب السودان القيادي بالحركة الشعبية إدوارد لينو، الذي وافته المنية أمس الاول بالهند، بعد معاناة مع المرض. ووصف المجلس في بيان صحفي مقتضب بموقع وكالة السودان للانباء، وصف لينو بانه كان وطنياً مخلصاً ومناضلاً فذاً أنفق سنوات عمره في النضال من اجل قضايا شعبه ووطنه حتى آخر لحظة من عمره، وسطر تاريخا ناصعا سيظل خالدا في ذاكرة الأجيال القادمة. واعرب المجلس عن صادق العزاء والمواساة لاسرته ورفاقه واصدقائه وشعبي البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تنعي فقيد دولة جنوب السودان إدوارد لينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.