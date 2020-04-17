شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك قراراََ “الخميس” بإعفاءالفريق ركن، أحمد عبدون حماد محمد من منصب والي الخرطوم. وكان والي الخرطوم الفريق أحمد عابدون، إعترض على قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف،نصرالدين مفرح الذي عطل بموجبه صلاة الجمعه وصلوات الكنائس طوال فترة الحظّر الكي الذي يبدأ “السبت”. ووفقاً لمرسوم القرار الذي طالعته “صوت الهامش” فقد كلف رئيس الوزراء وزير ديوان الحكم الإتحادي بتسيير مهام والي ولاية الخرطوم لحين تعيين والي جديد للولاية ووجه القرار وزاراتي شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والجهات المعنية الأخري بإتخاذ اجراءت تنفيذ القرار.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مخالفة وزير الشؤون الدينية.. إعفاء الفريق ركن أحمد عبدون من... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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