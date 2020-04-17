مدني عباس: محاولات النظام البائد البائسة لن تعيد عقارب الساعة للوراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شدد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني؛ بعدم السماح لعناصر النظام البائد على الاستثمار في مساحات الحرية؛ التي انتزعها الشعب السوداني من نفس النظام البائد؛ الذي يحاول الانقلاب على المسار الديمقراطي في السودان.
وقال مدني – في تصريح صحفي؛ عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الانتقالي – “إن المجلس اطمأن على الخطوات التي سيتم اتباعها في هذا الشأن” .
وقطع مدني بأن اجتماع مجلس الوزراء أكد على أن المحاولات البائسة لن تعيد عقارب الساعة للوراء، ولن يكون النظام البائد وأنصاره جزءا من مستقبل العمل السياسي في السودان، كما أكد المجلس على تضامن جميع السودانيين والسودانيات اقتصاديا وسياسيا من أجل تجاوز المحنة الصحية وآثارها الاقتصادية والسياسية.
وأبان الوزير أن اجتماع مجلس الوزراء تناول التحركات المحمومة لأنصار النظام البائد في ذكرى الانتصار لثورة ديسمبر – أبريل المجيدة.
وأكد مدني على ضرورة التعامل بحزم من قبل القوات الأمنية مع هذه التفلتات التي لا تراعي الظروف الصحية، السياسية والاقتصادية للبلاد.
وأوضح أن هذا الفعل جزء من مخطط كامل ظل يعمل به عناصر النظام البائد لمحاولة خلق الأزمات والاستثمار فيها، ومحاولة بث الشائعات كذلك، والتجمع بأشكال صغيرة للإيهام بوجود عمل مناوئ للحكومة الانتقالية وعمل مناوئ لثورة ديسمبر المجيدة.
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