الجيش: القيادة العامة منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب منها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت القوات المسلحة تعميما صحافيا أكدت فيه أن القيادة العامة منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب منها. وقال التعميم الذي تحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه: (لقد ظلت القوات المسلحة هي الدرع الواقي لتراب هذا الوطن وحماية مكتسبات ثورة شعبه المجيدة). وأضاف التعميم: (إستغلت بعض العناصر المناوئة لثورة الشعب الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد وأخذت تروج للإقتراب والإعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق أجندتها. بناء على هذا الموقف تعلن القوات المسلحة أن المنطقة حول القيادة منطقة عسكرية وممنوع الاقتراب منها وسوف تتخذ القيادة كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة بمافيها قفل الطرق المؤدية إلي القيادة العامة للقوات المسلحة وما حولها إعتبارا من الساعة السادسة صباحا يوم غد الجمعة 17 ابريل 2020م إلي حين إشعار آخر).

وأهابت القوات المسلحة بكل جماهير الشعب السوداني الوفي الابتعاد عن هذه المنطقة المغلقة حفاظا علي الامن والاستقرار .

صحيفة الانتباهة