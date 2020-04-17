بنك السودان المركزي : يؤكد استمرار تغذية الصرافات خلال فترة الحظر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر بنك السودان المركزى تعمیماً معنون لكافة المصارف إنفاذاً لسیاسات وتوجیھات الدولة الخاصة بمكافحة انتشار عدوى فیروس كورونا تمشیاً مع قرار الحظر الكامل بولایة الخرطوم لفترة 3 أسابیع اعتباراً من یوم الأحد الموافق 19أبریل الحالي واكد البنك استقرار تغذیة الصرافات الآلیة لتكون مستمرة خلال فترة الحظر، وتشغیل نظام التسویات الآنیة لضمان إجراء التسویات الخاصة بالصرافات الآلية ونقاط البیع، بجانب تشغیل نظام المقاصة لفترة 3 ساعات یومیاً من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الثانیة عشر ظھرا .

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