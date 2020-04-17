القوات المسلحة تعلن المنطقة حول القيادةمنطقة عسكرية ويمنع الاقتراب

أعلنت القوات المسلحة أن المنطقة حول القيادة منطقة عسكرية وممنوع الاقتراب منها وأنها سوف تتخذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة بما فيها قفل الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة وما حولها اعتبارا من الساعة السادسة صباحا يوم غد الجمعة 17 أبريل 2020م إلى حين إشعار آخر،وفيما يلي تورد (سونا) نص التعميم الصحفي:

تعميم صحفي

لقد ظلت القوات المسلحة هي الدرع الواقي لتراب هذا الوطن وحماية مكتسبات ثورة شعبه المجيدة.

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استغلت بعض العناصر المناوئة لثورة الشعب الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد وأخذت تروج للاقتراب والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق أجندتها.

بناءً على هذا الموقف تعلن القوات المسلحة أن المنطقة حول القيادة منطقة عسكرية وممنوع الاقتراب منها وسوف تتخذ القيادة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بما فيها قفل الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة وما حولها اعتبارا من الساعة السادسة صباحا يوم غد الجمعة 17 أبريل 2020م إلى حين إشعار آخر .

وبهذا تهيب القوات المسلحة بكل جماهير الشعب السوداني الوفي الابتعاد عن هذه المنطقة المغلقة حفاظا على الأمن والاستقرار.

العزة والرفعة للسودان وستظل القوات المسلحة حارسا أمينا لهذا الوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)