أبرز عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الجمعة 17 أبريل 2020م

تصدر عن أخبار الخليج 365 :

آخر لحظة

احتجاجات بالخرطوم وانتشار كثيف للجيش والشرطة

التغيير: الحكومة فشلت في تصفية النظام السابق

زيادة في أسعار الأدوية بنسبة (16%)

قوات لمواجهة (كسر الحظر) بالخرطوم

القراي: اتعرض لحملة من فلول النظام وبعض المهووسين

الإفراج عن محمد حاتم واستئناف المفاوضات بالأحد

السماح للقطاع الخاص باستيراد وقود الصناعة والتعدين

الصيحة :

قوات أمنية ضاربة لتنفيذ الحظر الكامل

تراجع كبير لأسعار العملات الأجنبية

ارتفاع أسعار”الليدو” و”الكوتشينة” و”الضُمنة”

زحام الأسواق..ارتفاع الأسعار وتكدّس الشوارع

استمرار حملة توزيع الغاز خلال الحظر

الصحة: حالة اشتباه واحدة ولا إصابات جديدة بـ”كورونا”

تحديد سعرين للخبز بولاية نهر النيل

عضو بـ”التغيير”: الموازنة الحالية أعدتها عناصر من نظام البشير

الأطباء البيطريون بالسعودية يقدّمون معينات لمكافحة”كورونا”

السوداني

حمدوك يعفي والي الخرطوم ومكتب عابدون ينفي

الجيش يغلق محيط القيادة اعتبارًا من”اليوم” وإلى حين إشعار آخر

انهيار أسعار الدولار واختفاء المضاربين

خطة أمنية لضرب تحرّكات عناصر النظام السابق

وكيل الطاقة لـ”السوداني: ما يحدث في الوقود”فوضى” لا علاقة له بالسياسة

Advertisements

الانتباهة

الإطاحة بوالي الخرطوم

القراي: سأفتح بلاغات ضد من اتهمني بالردّة والزندقة

خطة أمنية مشتركة لضرب تحرّكات عناصر النظام البائد

تسعيرة جديدة للأدوية بزيادة”16

مجلس الوزراء يمرّر السمات العامة لتعديلات الموازنة

ازدحام مرروي كثيف وتكدّس للسيارات بشوارع الخرطوم

وفاة القيادي الأسبق إدوارد لينو واكتمال صيانة جسر جوبا

مدارس أجنبية تتحدى”كورونا” وتواصل الدراسة عبر الإنترنت

المركزي يوجّه بتغذية الصرافات الآلية وتشغيل المقاصة لـ”3″ ساعات يوميًا

استمرار العمل بالمصارف في فترة الإغلاق الكامل بالخرطوم

السجن والغرامة لسائق”تانكر” باع حصة وقود محلية بشرق دارفور

السماح للقطاع الخاص والبنود باستيراد الوقود

السوداني الدولية

إعفاء والي الخرطوم

بلاغ جنائي ضد أنس عمر

“السوداني الدولية” تواصل الصدور إلكترونيًا اعتبارًا من السبت

الطاقة توزّع غاز الطهي بالميادين يومي الخميس والجمعة

المركزي يطلب من البنوك حجز أرصدة مدير بنك المال

السجن والدية لزوجة قتلت زوجها ودفنته بنيالا

غرفة طوارئ الحظر الصحي تقف على ترتيبات انسياب الخدمات

مواطنون يغلقون طريق المستودعات بـ”آبي آدم”

صحيفة الوطن

(الوطن) تكشف آخر وصايا إدوارد لينو للسوداتيين

مصرع وإصابة (18) شخصاً في حادث مروري بالقضارف

حمدوك يعفي والي الخرطوم

ردود أفعال واسعة حول خبر (الوطن) بشأن المحاولة الانقلابية