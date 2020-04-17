أمير قطر يوجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أمر تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان.
ونشرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، مساء اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على موقعها الإلكتروني، أوضحت من خلاله أن المساعدات الطبية القطرية تأتي دعما لجهود الأشقاء في لبنان لمحاربة وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وفي سياق متصل، قررت قطر تمديد العمل بتقليص عدد الموظفين الموجودين بمقر العمل بالجهات الحكومية، والعاملين الموجودين في مقر العمل بالقطاع الخاص، على أن تكون ساعات العمل 6 ساعات يوميا، تبدأ من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا.
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