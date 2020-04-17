“أنصار الله”: وقف إطلاق النار المعلن من التحالف “ادعاءات كاذبة ومناورة إعلامية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المتحدث باسم جماعة “أنصار الله”، محمد عبد السلام، اليوم الخميس، إن دول التحالف تسعى لكسب الوقت لترتيب وضعها الميداني وهو ما يؤكده التصعيد العسكري منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وأضاف عبد السلام، رئيس وفد “أنصار الله” المفاوض، في اتصال هاتفي مع قناة “المسيرة” الناطقة باسم الجماعة: “السلام في اليمن يحتاج لقرار واضح وصريح بوقف العدوان ورفع الحصار”.

وأكد أن “السلام لن يكون إلا بإعلان وقف العدوان وفك الحصار، وحاليا لا يوجد فرصة حقيقية للسلام لأن تصعيد العدوان لم يتوقف”.

ووصف كبير مفاوضي “أنصار الله”، وقف إطلاق النار المعلن من التحالف، بأنه “ادعاءات كاذبة ومناورة إعلامية”، مضيفاً: “لم نلمس إعلانا حقيقيا لوقف العدوان ورفع الحصار ويعقبه حلول حقيقية يلمسها المواطن اليمني”.

واعتبر “الحوار تحت النار والحصار ليس سوى وسيلة ضغط يعمل لصالح الخيار العسكري”.

وجدد عبد السلام، التأكيد على “أن وقف الخيار العسكري وإنهاء الحصار الشامل أولا قبل أي نقاش هو الخيار الصحيح”.

وشدد على “الحاجة لقرار صريح وواضح من مجلس الأمن لوقف العدوان ورفع الحصار، بدلا عن الجلسات الشهرية لترديد الكلام الذي لا يتغير”.