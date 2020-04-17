ترامب يكشف عن خطته الجريئة لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه تم وضع خطة من 3 مراحل قد تسمح لبعض الولايات بالشروع ربما من الشهر الحالي برفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار المرض.

موسكو – سبوتنيك. وقال ترامب في مؤتمر صحفي “إن إدارتي ستنشر توصيات جديدة على المستوى الفيدرالي تسمح للحكام باتخاذ إجراءات انتقائية على مراحل لفتح ولاياتهم”.

وأشار الرئيس في الوقت نفسه إلى أن سلطات الولايات ستكون قادرة بشكل مستقل على تحديد موعد إزالة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

واكد ترامب أن الخطة تتكون من ثلاث مراحل، “ستستمر استراتيجيتنا بحماية المواطنين المسنين والفئات الضعيفة، مع السماح للجيش والمجموعات الأخرى الموهوبة باستئناف أعمالهم الخاصة”.

كما أعلن ترامب، أن بعض الولايات الأمريكية جاهزة ومستعدة لفتح أنشطتها التجارية غدا الجمعة، قائلا: “إذا كان الحديث يدور حول بعض الولايات التي هي في حالة جيدة، فيمكنها البدء على الفور غدًا”.