وفاة حالة مؤكدة بفيروس كورونا مساء الخميس في ولاية الخرطوم

التاريخ: 16-أبريل-2020 فى : أخبار 19 مشاهدة أكدت وزارة الصحة ولاية الخرطوم وفاة حالة مؤكدة بفيروس كورونا مساء الخميس ليرتفع عدد الحالات الي 6 وفيات بالسودان.

وقالت وزارة الصحة ولاية الخرطوم في تصريح (لسونا) أن المتوفى عمره 65 عام من ولاية الخرطوم محلية شرق النيل.

وتوقعت الوزارة اعلان حالات شفاء جديدة أخرى. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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