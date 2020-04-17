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الجمعة 17 أبريل 2020
أعلنت القوات المسلحة السودانية، المنطقة حول القيادة العامة، في وسط الخرطوم، منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب منها.
وبحسب وكالة "أ ش أ"؛ قالت القوات المسلحة السودانية - في بيان مساء اليوم الخميس، إنها ظلت الدرع الواقي لتراب الوطن، وحماية مكتسبات ثورة شعبه، لافتة إلى أن بعض العناصر المناوئة لثورة الشعب السوداني استغلت الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد وأخذت تروج للاقتراب والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق أجندتها.
وشددت على أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة، بما فيها إغلاق الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، وما حولها اعتبارا من صباح يوم غد إلى حين إشعار آخر.
وأهابت القوات المسلحة بكل جماهير الشعب السوداني الابتعاد عن هذه المنطقة المغلقة، حفاظا على الأمن والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر بيان مهم من القوات المسلحة: محيط القيادة العامة منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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