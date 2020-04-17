الجمعة 17 أبريل 2020 أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، قرارا بمنح إجازة للعاملين بالقطاع العام بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم إجازة لمدة ثلاثة أسابيع، إبان فترة الإغلاق ضمن الإجراءات المطلوبة لمجابهة انتشار جائحة "كورونا".

ووفقا للقرار، يتولى الوزراء والجهات المختصة بولاية الخرطوم استثناء من يرون ضرورة استمرارهم بالخدمة لتسيير المهام الضرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويبدأ بعد غد تطبيق الحظر الكامل للتجول في الخرطوم لمدة 3 أسابيع، لمجابهة انتشار فيروس "كورونا". ووجه القرار كافة الوزارات الاتحادية والوحدات التابعة وولاية الخرطوم والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. عطلة للعاملين في القطاع الحكومى بولاية الخرطوم 3 أسابيع لمجابهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.