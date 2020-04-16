عاجل.. الجيش السوداني يعلن إغلاق الطرق المؤدية للقيادة العامة بالخرطوم 

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الخميس 16 أبريل 2020
كتب
محمد أمين
أعلنت القوات المسلحة السودانية اغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة بالخرطوم، اعتبارا من يوم غد الجمعة، وإلى أجل غير مسمى.
وقالت في تعميم صحافي اليوم (الخميس) إن بعض العناصر المناوئة للثورة استغلت الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد وأخذت تروج للإقتراب والإعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق أجندتها.
واضاف أن محيط المنطقة حول القيادة منطقة عسكرية وممنوع الاقتراب.
وأشار البيان إلى ان القوات المسلحة ستتخذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير اللازمة بمافيها اغلاق الطرق المؤدية إلي القيادة العامة للقوات المسلحة وما حولها إعتبارا من الساعة السادسة صباحا يوم غد الجمعة وإلى حين إشعار آخر .
وأهابت القوات المسلحة بالمواطنيين الابتعاد عن هذه المنطقة المغلقة حفاظا علي الامن والاستقرار.
وفرغت قوات الامن اليوم تظاهرة لعناصر النظام المعزول من امام مقر القيادة بوسط الخرطوم.
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