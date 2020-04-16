“طاغية ومستبد وقاتل”… سعودية شهيرة تُهاجم محمد بن سلمان بعد أن خاض في عرضها!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجمت الفارسة السعودية، علياء الحويطي، والتي تعتبر من أهم راكبي الخيل بالمملكة، ولي العهد محمد بن سلمان وذبابه الإلكتروني، ملقنةً إياهم درساً قاسياً إثر الهجوم عليها على خلفية تعليقها على مقتل عبدالرحمن الحويطي.

وقالت علياء، في مقطع فيديو رصدته “وطن”: “أقول لمتابعيني لا تنجرفوا وراء محمد بن سلمان وذبابه الإلكتروني فهذا أسلوبهم بالتحريض على الأخلاق والنسب، وهذه إشاعاتهم الدائمة ويشعرون أنهم يوجعون الإنسان الحر بها”.وأضافت علياء: “يفعلون ذلك لأنهم عبيد ولسوا أحراراً ويعتقدون أن كلامهم بهزة شعرة من بدنا لكن احنا لن نزعل لأنكم مش رجال، أنتم متخبين وراء أسماء مستعارة ويحميكم طاغية مستبد متعاون مع اليهود يقتل شعبه وأطفال اليمن ويتآمر على القضايا العربية والإسلامية”.وأكملت: “ارجوكم متابعيني لا تنساقوا للمسبات ولا تردوا عليهم وأحب أقول للذباب الإلكتروني حاجة ما فيه شي ممكن تزعلوني فيه ولا شي ماسكينه عليه انا ما سرقت ترليون دولار ولا شريت لوحة ويخت بمئة المليارات ولا أعطيت أبو ايفانكا كل فلوسنا ولا اغتصبت الحرائر أو علقت المشانق ولم اغتصب النساء وأرهبت أهلهن، والله يرحم عبد الرحيم الحويطي”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مشيدين بشهامة علياء وتصديها لابن سلمان وذبابه الإلكتروني، خاصة بعد إقدام قواته على قتل عبد الرحمن الحويطي بمزاعم أنه إرهابي ويحمل سلاحاً.