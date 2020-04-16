الاتحاد السوداني لكرة القدم يطبق الحظر الكلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اجتمع الاتحاد السوداني لكرة القدم مع الجهات الأمنية للترتيب ووضع التدابير الخاصة بمرحلة تطبيق الحظر الشامل، الذي سيبدأ في ولاية الخرطوم، يوم السبت المقبل، وقد تم الترتيب في العمل بالتناوب للمقيمين في الخرطوم من أجل متابعة كل المستجدات التي تطرأ، وكل ما يتطلب التواجد في مكاتب الاتحاد خلال الفترة المعنية ؛ كما تسلم الاتحاد رسالة من إدارة التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تم من خلالها الاشادة بالانضباط المالي فيما يلي الاجراءات الخاصة ببرامج التطوير الممولة من الفيفا، وذلك من خلال المعاملات التي تمت في الاونة الأخيرة.
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