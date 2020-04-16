إبراهومة : التش أفضل لاعب سوداني وهذه أسباب نجاحي مع هلال التبلدي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مدرب الخرطوم الوطني ابراهيم حسين ” إبراهومة ” عن أفضل لاعب في السودان بالنسبة له في الوقت الحالي هو لاعب المريخ العاصمي احمد حامد التش حيث وصفه بالموهوب ويتمتع بمهارة كبيرة وأبدى فخره بتدريب لاعب بمقدرات التش وتمنى ان يحترف خارجيا في الفترة القادمة سواء في الدول العربية أو الاوربية .

وعن أسباب نجاحه الباهر مع هلال الابيض قال الكابتن ابراهومة أن النجاح يعود الى انه كان يعمل بحرية كبيرة في الفريق ويضع كل شيء ويختار اللاعبين فضلاً عن امتلاكه للاعبين مميزين (يسدون قرص الشمس ) حسب تعبيره مستعدين للقيام بأي عمل من اجل النادي وقتها واكد ان كل الجيل الذهبي لهلال الابيض الذي قاد النادي للوصول لنصف نهائي الكونفدرالية يتواصل معه باستمرار .

وعند سؤاله عن افضل مدرب في الوقت الراهن اشار الى ان كفاح صالح مدرب الامل هو الافضل من واقع نتائجه الجيدة مع الامل بالاضافة لمدرب حي العرب بورتسودان نادر وان مجلس الادارة الخرطوم الوطني هو الافضل بقيادة مامون النفيدي .