قناة “العربية” تواصل زرع الفتنة بأمر ابن سلمان وتهاجم رئيس حكومة المغرب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت قناة “العربية” السعودية موجة جدل واسعة بهجومها على رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، بعد نزعه الكمامة داخل البرلمان المغربي، واصفة ما جرى بأنه “مخالف للقانون”.

القناة التي تدار من داخل الديوان الملكي السعودي وتتعمد الإساءة للمغرب دائما ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين، قال إن تصرف العثماني” تسبب بإشعال جلسة البرلمان وأثار الخلاف”.

وتابعت القناة غرابة تصرفها بأن تطرقت لمداخلة “العثماني” أمام أعضاء مجلس النواب في جلسة الاثنين الماضي، ولكنها لم تركز على المواضيع المهمة التي ناقشتها الجلسة، وإنما ركزت بمطالبات بعض أعضاء البرلمان المغربي من رئيس الحكومة ارتداء الكمامة خلال مداخلته.

حينها رد العثماني على النواب بأنه يحافظ على مسافة الأمان الضرورية، ومن ثم لا حاجة لارتدائه الكمامة أثناء الكلام، معتبراً بأن هذا الأمر يسري العمل به في كل البرلمانات بدول العالم.

ولم تكتفي القناة بذلك، بل ونسبت لأعضاء البرلمان المغربي غضبهم واستغرابهم من انتهاك رئيس الحكومة لقانون الحظر الصحي، بالرغم من أنه هو من صدّق عليه.

وأثار هجوم القناة على رئيس الحكومة المغربية ردود فعل العديد من النشطاء والمتفاعلين عبر مواقع التواصل، حيث علّق العديد منهم مستنكراً لأداء القناة التحريضي على حد قولهم، مطالبين إياها بألا تتدخل في شؤون بلادهم.