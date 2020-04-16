خبير إقتصادي: الاقتصاد السوداني سيشهد نموّاً سالباً بنسبة (3%)

الخليج 365 :

تَوقّع الخبير الاقتصادي د. التجاني الطيب أن يشهد الاقتصاد السوداني نمواً سالباً بنسبة (3%) على أقل تقدير مع تداعيات جائحة “كورونا”، ما يعني المزيد من البطالة والفقر. وقال الطيب في مقال صحفي بحسب صحيفة الصيحة، إنّ أهم تداعيات الوباء المالية والاقتصادية على الاقتصاد العالمي تنعكس على تراجُعٍ كبيرٍ في النمو خلال العام 2020م، مع توقُّع تحسُّن جزئي عام 2021م، وأوضح الطيب أن وباء “كورونا” يُؤثِّر على وضع الاقتصاد السوداني سلباً وإيجاباً، وأشار إلى أن تأثير الجوانب السلبية أكثر خُطورةً وأشد وطأةً. ونوه الطيب إلى أنه من ضمن الجوانب الإيجابية للوباء تراجُع أسعار خام النفط ما يُقلِّل من دعم الخزينة العامّة للمُشتقات البترولية بحوالي 300 إلى 400 مليون دولار، كما أنّ انخفاض أسعار النفط وأسعار المواد الأولية وأسعار بعض المُنتجات النهائية يخفض فاتورة الواردات، ما يُقلِّص من مُعدّلات التضخُّم والضغط على أسعار صرف العُملات الأجنبية قابلة التحويل، وقال: “إذا أخذنا في الاعتبار تداعيات كورونا المُحتملة عالمياً ومحلياً، فإنّ نمو الاقتصاد السوداني سيكون سالباً بنسبة 3% على أقل تقدير، ما يعني المزيد من البطالة والفقر”.