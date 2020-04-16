شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نشر الطبيب الفرنسي ديدييه راوول، مقطع فيديو يكشف فيه تناقص أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مدينة مارسيليا.
وقال راوول: “هنا في مارسيليا بدأ الوباء بالتلاشي، ومن المحتمل أن يختفي الفيروس خلال هذا الربيع، في الأسابيع القليلة المقبلة، متابعا “هذا ليس أمرا مستغربا، بل هذا ما يحدث عند انتشار أي وباء فيروسي تنفسي”.
وتطرق الطبيب للحديث عن نتائج استخدام عقار “هيدروكسي كلوروكين” مع “الأزومايتريسين” لعلاج المصابين بمرض “كوفيد 19”.
وأضاف “نحن مسرورون للغاية. تم علاج 2628 بواسطة البروتوكول الخاص بنا. ويمكن القول إن عدد الوفيات لم يتخط نسبة الـ0.5%. هي نتيجة مذهلة على المستوى العالمي”.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قام بزيارة ديفيد راوول، ليطلع على العلاج الذي اعتمده لعلاج البعض من مرضى فيروس كورونا المستجد.
سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر “ليس أمرا مستغربا”… طبيب فرنسي يحدد توقيت اختفاء فيروس “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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